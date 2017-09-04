Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в штате после запроса мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, сообщила LA Times. Режим ЧС на уровне штата должен облегчить поступление федеральной помощи. Мэр Гарсетти назвал пожар, охвативший 4000 га горных лесов к северу от центра города, крупнейшим в истории штата.

В воскресенье власти Лос-Анджелеса распорядились провести эвакуацию более 700 домов в северо-западной части города. «Распространение огня сложно спрогнозировать из-за сильных порывов ветра, мы не можем гарантировать безопасность во всех районах, которые находятся под угрозой», – заявила тогда местная пожарная служба. В настоящее время порывистый ветер ослабел, прошли небольшие дожди. Восстановлено движение по перекрывавшемуся из-за пожаров ключевому шоссе 210.

В настоящее время огнем уничтожено уже более 8 кв. км на подступах к Лос-Анджелесу. На севере Тихоокеанского побережья США огонь подбирается к реликтовой роще секвойи в Йосемитском национальном парке, сообщает FoxNews.