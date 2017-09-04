Серебренников доставлен в Мосгорсуд

Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа», привезли в Московский городской суд.

Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест режиссера Серебренникова. Рассмотрение жалобы назначено на 11.45 мск.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Режиссер в суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.