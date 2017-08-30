Песков отверг любую политическую подоплеку «дела Серебренникова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отверг утверждения о том, что в уголовном деле против режиссера Кирилла Серебренникова есть политическая подоплека или что оно является проявлением цензуры. «Поддержка режиссерским цехом активного его участника понятна, но, наверное, не стоит связывать ее с теми вопросами, которые есть у следствия к Серебренникову», - сказал Песков.

По словам Пескова, «нужно вспомнить, что до тех пор, пока нет соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может - это может сделать только суд. Здесь нужно набраться терпения и тем более не говорить впустую о какой-то политизации, какой-то цензуре. Эти рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам».

По словам Пескова, «дело Серебренникова» - это одно из проявлений государственного контроля за расходованием средств. «Те, кто использует государственные деньги, безусловно должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности», - подчеркнул он.

Кроме того, Песков указал, что, «предоставляя какие-то гранты, конечно же, государство вправе обозначить те или иные темы, которые для государства представляют особый интерес». «Но называть это каким-то проявлением цензуры было бы неверно», - заключил пресс-секретарь Путина.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств из 214 млн руб., выделенных Министерством культуры на театральный проект «Платформа».

По версии следствия, Серебренников создал для реализации «Платформы» АНО «Седьмая студия», сотрудники которого завышали смету мероприятий и представляли в Минкульт отчеты о потраченных в полном объеме средствах. Под видом оплаты данных договоров поступающие от министерства денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета их контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, уверяет следствие. В качестве обвиняемых в деле также фигурируют бывшие генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева, давшая признательные показания.