Митинг в Грозном в защиту мусульман Мьянмы собрал более 1 млн человек

На прошедшем в понедельник в Грозном митинге против «геноцида мусульман» в Мьянме присутствовало свыше 1 млн человек, сообщили «Интерфаксу» организаторы акции. Они отметили, что «мероприятие прошло без каких-либо происшествий».

Митинг в центре Грозного прошел под главным, размещенном на сцене, лозунгом: «Нет геноциду мусульман в Мьянме». В акции приняло участие руководство республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в видеозаписи прямого эфира Instagram, опубликованной на YouTube, что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. Он назвал события в Мьянме «невыносимой болью» не только для мусульман, но для всего человечества. «Мне очень много пишут не мусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид», – сказал Кадыров.

В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402, более 18 000 человек покинули страну.