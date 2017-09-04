Кадыров назвал условие, при котором не поддержит позицию России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет против позиции России, если она поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, – я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц, насильников», – сказал он в видеозаписи прямого эфира Instagram, опубликованной на YouTube. Но есть определенные нюансы государственной политики, отметил он: «Мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит и как ведут себя государственные деятели и политики. А мы как рабы Всевышнего будем делать все от нас зависящее».

«Говорю тем людям, которые сегодня пишут [в соцсети]. Они должны понимать в первую очередь географию: где находится это государство, вокруг какие государства, где проживают мусульмане практически. Во-вторых, никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Есть соглашение, взаимодействие, понимание. Как ты хочешь, так невозможно поступить. Но если бы была моя воля и была бы возможность, я ударил бы ядерным туда даже», – сказал Кадыров.

Он назвал события в Мьянме «невыносимой болью» не только для мусульман, но для всего человечества. «Мне очень много пишут не мусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид», – сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что работает с представителями арабских и исламских государств. «Нужна сила, чтобы остановить все это. Пока у нас нет сил, но мы будем использовать все возможности для того, чтобы помочь нашим братьям», – добавил он. «Говорят, что надо провести митинг. От этого ничего не изменится, но чтобы все успокоились, высказались, я готов провести митинг в Грозном и сделать все от меня зависящее», – заявил он. Ранее телеканал «Грозный» сообщил, что тысячи жителей Чечни примут участие в митинге в поддержку жителей Мьянмы, который в понедельник пройдет на площади перед мечетью «Сердце Чечни».

По словам Кадырова, ему близка позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал «геноцидом мусульман» столкновения в штате Ракхайн.

В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402, более 18 000 человек покинули страну.