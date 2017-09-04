Порядка 200 жителей Ростова-на-Дону не получили компенсацию после пожара

Более 200 человек, чье жилье пострадало при пожаре в центре Ростова-на-Дону, столкнулись с проблемами при получении компенсаций и обратились в центр юридической помощи. Об этом сообщил председатель заксобрания региона Александр Ищенко на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

«На сегодняшний день, по данным МЧС и МВД, 187 граждан не могут претендовать на получение компенсационных выплат из-за того, что они зарегистрированы в другом месте - вне зоны ЧС», - рассказал он. Ищенко отметил, что для установки факта проживания в пострадавших при пожаре домах гражданам придется обратиться в суд.

21 августа пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около 10 000 кв. м. Огонь, который удалось потушить лишь через сутки, уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек.