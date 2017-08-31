После крупного пожара в Ростове-на-Дону возбуждено дело о поджоге

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях выяснения причин и обстоятельств пожара полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, назначено проведение ряда специальных экспертиз», – говорится в сообщении. Группа по расследованию причин пожара в настоящее время уже опросила более 380 потерпевших.

Следователями рассматриваются варианты как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор, в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риэлторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю, из риэлторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Сотрудникам МВД удалось предварительно установить место, которое стало очагом возгорания.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 000 кв. м. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.