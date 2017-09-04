В СКР опровергли информацию об обысках в главном здании ведомства в Москве

Представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова опровергла информацию о том, что в здании ведомства проводятся обыски.

«В настоящее время в Главном следственном управлении следственных мероприятий не проводится. Оперативный состав Главного управления под руководством Александра Дрыманова работает в штатном режиме», – сообщила она ТАСС.

Ранее об обысках в ГСУ СКР по Москве сообщил телеканал РЕН-ТВ. При этом агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники сообщило о том, что руководитель ведомства Александр Дрыманов стал подозреваемым по делу своего заместителя Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки.