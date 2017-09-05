Никита Белых отверг в суде вину в получении взятки

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, свою вину не признает. Пресненский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу уголовного дела Белых.

«Мне понятно, в чем меня обвиняют. Речь идет о каком-то бреде. Свою вину я категорически не признаю. Все, что здесь происходит, - это провокация правоохранительных органов», - сказал Белых.

Экс-губернатор считает, что стал жертвой оговора. Он выразил готовность дать показания в суде.

Со своей стороны, адвокат фигуранта Марина Ярош поддержала своего подзащитного. «Никите Юрьевичу передали только поздравления и бутылку вина. Денег он не брал», - добавила защитник.

Представитель гособвинения заявила, что Белых, будучи губернатором Кировской области, за материальное вознаграждение лоббировал интересы предпринимателя Альберта Ларицкого.

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве, следствие утверждает, что его задержали с поличным при получении взятки. 29 марта Следственный комитет заявил, что расследование дела завершено. Экс-губернатора официально обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 000 евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведением предпринимательской деятельности на территории Кировской области.