Песков опроверг информацию о выдвинутых Путиным требованиях к Литве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Владимир Путин выставил ей список требований в 2010 г. «Нет. Это неправда», — заявил Песков.

Ранее Грибаускайте в интервью изданию Delfi заявила, что при первой встрече Владимир Путин предъявил ей ряд требований, которые должна выполнять Литва. В частности, страна должна была отказаться от строительства атомной станции и сотрудничать с Россией, уточнила Грибаускайте.

«Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты становишься врагом. Я не могла принять такие отношения», - сказала она.