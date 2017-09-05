У стрелявшего школьника нашли два взрывпакета и пневматическое ружье

У девятиклассника из школы в Ивантеевке, выстрелившего в учительницу после ее замечания, обнаружены два самодельных взрывпакета и пневматическое ружье, сообщили ТАСС источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», - сказал собеседник ТАСС.

Учащиеся, услышав крики, забаррикадировались в подсобном помещении. «В это время стрелок выкрикивал угрозы, после этого раздались громкие хлопки, подросток начал взрывать взрывпакеты, дети выпрыгивали из окон кабинета, который расположен на втором этаже», - рассказал источник. В результате две девочки и мальчик госпитализированы: «Все они получили переломы».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».