После нападения в школе Ивантеевки возбуждено дело по статье «хулиганство»

Уголовное дело по факту происшествия в школе Ивантеевки возбуждено по статье «хулиганство», сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что учащийся школы № 1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с молотком и ударил учительницу. Кроме молотка, нападавший был вооружен пневматическим ружьем. Ученики школы, напуганные инцидентом, стали выпрыгивать из окон, в результате трое получили травмы и были госпитализированы. По его словам, учительница находится в реанимации. Нападавший задержан.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что, по предварительной информации, в одной из школ в г. Ивантеевке Московской области учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия.

В результате инцидента пострадали четыре человека. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что среди пострадавших трое учеников и один учитель. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области.