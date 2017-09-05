Четыре человека госпитализированы после ЧП в подмосковной школе

Четыре человека госпитализированы после инцидента в подмосковной школе в Ивантеевке, где школьник разбросал дымовые шашки и устроил стрельбу.

«По предварительной информации, сегодня в одной из школ в г. Ивантеевке Московской области учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Там уточнили, что госпитализированы четыре человека. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что среди пострадавших трое учеников и один учитель. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области. Источник «Интерфакса» сообщал, что ученик ударил школьную учительницу молотком, она в реанимации. По словам собеседника агентства, ученики школы, напуганные инцидентом, стали выпрыгивать из окон, трое из них получили травмы и были госпитализированы.

Школьник задержан и доставлен в отдел полиции. Его опрашивают в присутствии родителей.

В администрации школы сообщили о ее закрытии. «Детей отпустили по домам. Школа сегодня работать не будет. Занятия возобновятся завтра», – сказал ТАСС сотрудник администрации школы.