Минздрав оценил состояние госпитализированных из-за ЧП в школе как средней тяжести

Четверо пострадавших из-за инцидента с нападением школьника в школе в Ивантеевке находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По данным Генпрокуратуры, девятиклассник нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу из пневматического оружия. Из-за возникшей паники несколько детей получили травмы, трое были госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщили в Следственном комитете.