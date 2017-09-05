Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет

Оппозиционер Сергей Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет России (СКР). Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она не уточнила, по какому делу и в каком качестве вызван Удальцов.

В свою очередь адвокат оппозиционера Дмитрий Аграновский отметил, что ни он, ни его клиент не знают о вызове в СКР.

«Никаких повесток Удальцову не приходило. Когда и для чего его вызывают, ни ему ни мне не известно. Пока что он не собирается никуда идти», - сказал адвокат.

Супруга оппозиционера также рассказала «РИА Новости», что повесток ее муж не получал.

Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 г. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено после выхода на телеканале НТВ документального фильма «Анатомия протеста – 2», в котором была показана видеозапись прошедшей в Минске в июне 2012 г. встречи Удальцова и его соратников с главой комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Речь шла о финансировании российского протестного движения из-за рубежа.