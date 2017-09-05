В Госдуму внесен законопроект о запрете производства порошкового алкоголя

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается запретить производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции на территории России и установить за подобное правонарушение административный штраф до 50 000 руб. для граждан и до 500 0000 руб. для юридических лиц. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией в документе подразумевается такая продукция, «которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток», указывается в тексте законопроекта. Согласно пояснительной записке к законопроекту, такой алкоголь «не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза», а в техническом регламенте Таможенного союза «не содержатся показатели качества и безопасности, а также идентификационные признаки такой продукции».