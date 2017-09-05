Посольство США в Москве возобновило прием документов на визу с 1 сентября

Посольство США в Москве возобновило приём документов на американскую визу с 1 сентября, желающие могут оставить заявление онлайн в любое время, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

«Ограниченное оказание услуг по выдаче неиммиграционных виз было возобновлено в Москве с 1 сентября. Подать заявление на визу можно онлайн в любое время», — пояснила представитель дипмиссии.

На сайте госдепартамента сказано, что среднее время ожидания собеседования в посольстве при подаче документов в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) составляет 85 дней.