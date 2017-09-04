Посольство США в России возобновило проведение визовых собеседований

Посольство США в Москве возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства в России Марию Олсон.

«С 1 сентября посольство в Москве возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы на ограниченной основе», – сказала она.

По ее словам, «собеседования в трех американских консульствах (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке) прекращены до дальнейшего уведомления ввиду сильного сокращения штата».

Российский МИД после прошедшего в конгрессе голосования по расширению санкций в отношении России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. В результате этого общая численность персонала американских дипучреждений в России будет сокращена до 455 человек. Президент Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву заявил ранее, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.