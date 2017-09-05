В США начались протесты из-за отмены программы о нелегальных иммигрантах

Полиция Нью-Йорка арестовала ряд участников протестов против решения администрации Трампа об отмене программы, разрешающей пребывание в США детей нелегальных иммигрантов.

Во вторник генпрокурор США Джефф Сешнс объявил об упразднении программы DACA, введенной Бараком Обамой в 2012 г.

Протесты против этого решения проходят во вторник в крупнейших городах США, в том числе у Белого дома в Вашингтоне и Trump Tower в Нью-Йорке. Как передает телеканал CNN, полиция Нью-Йорка начала аресты участников акции. Кадры телеканала свидетельствуют, что полицейские надевают пластиковые наручники и сажают в полицейский фургон людей в белых футболках. О количестве арестованных и причинах их ареста не сообщается.

В Вашингтоне у Белого дома собрались десятки людей с лозунгами в защиту так называемых Dreamers, молодых людей, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители, марши проходят в центре американской столицы и других городах.

По указу предыдущего президента Барака Обамы ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США до исполнения им 16 лет, получали отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации.