Мексика отказалась оплачивать возведение стены на границе с США

МИД Мексики опубликовал заявление об отказе оплачивать инициативу президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе между двумя государствами. «Наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за возведение стены или физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы. Эта позиция не является частью мексиканской переговорной стратегии, это принцип национального суверенитета и достоинства», – говорится в заявлении от имени правительства Мексики.

Насилие, порожденное незаконным оборотом наркотиков, оружия и денег между Мексикой и США, является «общей проблемой», отмечается в заявлении. Исправить ситуацию можно, устранив причины – высокий спрос на наркотики в США и их поставки из Мексики и других стран. «Международные преступные организации убили тысячи мексиканцев, включая военнослужащих и полицию, и тысячи американцев. Только на основе принципов совместной ответственности, совместной работы и взаимного доверия мы можем преодолеть эту проблему», – отмечает МИД Мексики.

Таким образом Мексика ответила на очередное заявление Трампа о том, что за возведение стены должна платить именно она. «Поскольку Мексика является самой криминальной нацией в мире, у нас должна быть стена. Мексика заплатит за нее, компенсируя расходы или каким-либо другим образом», – написал он в своем твиттере. Неделю назад американский президент пригрозил возвести стену, «даже если для этого придется распустить правительство». После этого курс доллара стал незначительно снижаться, отмечало агентство Reuters.

Строительство стены, которая способствовала бы сокращению притока мигрантов и наркотрафика, является одним из предвыборных обещаний Трампа. В бюджете США на 2017 финансовый год расходы на проект не предусмотрены. Белый дом запрашивал на его реализацию $1,5 млрд, но конгрессмены инициативу не поддержали.