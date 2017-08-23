Трамп готов распустить правительство, чтобы построить стену на мексиканской границе

Трамп заявил, что построит стену на границе с Мексикой, чего бы это ни стоило. «Мы построим эту стену, даже если для этого придется распустить правительство», - заявил он. Как сообщает Reuters, он подтвердил намерение выполнить одно из предвыборных совещаний 22 августа на встрече со сторонниками в Финиксе. Это первое подобное мероприятие с его участием после беспорядков в Шарлоттсвиле. Также президент допустил, что может разорвать торговое соглашение с Мексикой и Канадой NAFTA, из которого он ранее грозил вывести США, и передоговориться на более выгодных условиях.

После заявления Трампа курс доллара начал снижаться, отмечает Reuters. Если до его выступления курс был на уровне 109,67 иены за доллар и в течение сессии достигал максимума в 109,83 иены за доллар, то потом он снизился до 109,53 иены, впрочем, так и не дойдя до четырехмесячного минимума в 108,605 иены, который фиксировался в конце прошлой недели.

Мероприятие в Финиксе стало восьмой встречей президента с избирателями с его инаугурации в январе. Их проводит штаб по подготовке к переизбранию Трампа в 2020 г. Снаружи здания, где Трамп встречался со сторонниками, проходили акции протеста, сопровождавшиеся мелкими беспорядками. Полиции пришлось применить газ и дымовые шашки, чтобы разогнать толпу.

Строительство барьера на границе, который помог бы сократить приток нежелательных мигрантов в США, было одним из предвыборных обещаний Трампа. В бюджете США на 2017 финансовый год расходы на строительство этой стены не были предусмотрены. Весной конгрессмены отказались выделить на эти цели запрашиваемые Белым домом $1,5 млрд. Правительство Мексики оплачивать строительство также отказалось.