Трамп назвал Мексику второй по смертоносности после Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику второй после Сирии страной по «смертоносности». «Мексика просто была одной из самых смертоносных стран в мире, только после Сирии. В значительной степени причиной этого является торговля наркотиками. Мы построим стену!» - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Строительство барьера, который помог бы сократить приток нежелательных мигрантов в США, было одним из предвыборных обещаний Трампа. Однако в бюджете США на 2017 финансовый год расходы на строительство стены не предусмотрены. Конгрессмены отказались тратить на эти цели запрашиваемые Белым домом $1,5 млрд.

Ранее за строительство стены Трамп предлагал заставить платить саму Мексику. Из $1,1 трлн бюджета США на 2017 финансовый год на борьбу с опиумной наркоманией планируется потратить $100 млн.