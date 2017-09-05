В Дагестане при спецоперации погиб мирный житель

В ходе спецоперации по ликвидации главаря бандгруппы в Дагестане погиб мирный житель, сотрудник полиции получил ранение, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, не совместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен», - говорится в сообщении. В НАК отметили, что ликвидированный боевик - Моцаев - руководил преступниками на севере Дагестана.

«Силам правопорядка известно, что нейтрализованный бандглаварь был непосредственно причастен к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности, посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также вымогательству крупных денежных сумм у предпринимателей», - добавили в ведомстве.

В настоящее время в районе контртеррористической операции продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.