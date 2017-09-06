Минобороны сообщило об освобождении сирийского Дейр-Эз-Зора от выходцев из России и СНГ

Освобождаемый сирийской армией город Дейр-Эз-Зор удерживался террористами, выходцами из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ранее информацию о россиянах в укрепленном боевиками ИГИЛ (запрещено в России) районе военным сообщали по различным разведканалам, отмечается в сообщении. «Опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения», - сообщили в Минобороны. Дейр-Эз-Зор является стратегическим опорным пунктом и последним крупным оплотом ИГ на территории Сирии.

Военные рассказали, что террористы готовились к долговременной осаде. Об этом говорят «обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов». Также на территории укрепрайона действовала мастерская по производству «джихадмобилей». Здесь же ремонтировали тяжелую бронетехнику и оснащали машины повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Накануне по укрепленному району боевиков авиация ВКС России и крылатые ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Эссен» нанесли точечные удары. «В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГИЛ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено: 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков», - говорится в сообщении.

Операция сирийских войск по полному освобождению Дейр-Эз-Зора еще продолжается.