Минобороны России подтвердило деблокаду Дейр-эз-Зора

Минобороны России сегодня подтвердило прорыв блокады стратегического города Дэйр-эз-Зор, более двух лет осаждавшегося силами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Ранее ведомство сообщило, что авиация ВКС России и фрегат «Адмирал Эссен» нанесли массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники террористов ИГ на подступах к Дейр-эз-Зору.

«Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГ и деблокировали город Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении.

«Террористы пытались остановить прорыв сирийских войск, массово используя смертников на бронеавтомобилях. Штурмовыми отрядами сирийских правительственных войск было уничтожено более 50 "джихадмобилей" террористов», - сообщили в Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о завершении операции по деблокированию Дейр-эз-Зора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в настоящий момент «зоны прорыва сирийских военных расширяются и ведутся уличные бои в Дейр-эз-Зоре». «Это очень важная стратегическая победа», - приводит «Интерфакс» слова Пескова.

В Минобороны сказали, что в настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои с боевиками.