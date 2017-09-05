Арабские СМИ сообщили о частичной деблокаде Дейр-эз-Зора

Подразделения сирийской армии во вторник прорвались к гарнизону, который более двух лет находился в осаде террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в городе Дейр-эз-Зор, сообщает межарабское издание «Аль-Масдар». Дейр-эз-Зор - стратегический опорный пункт и последний крупный оплот ИГ на территории Сирии.

По его информации, сирийская бронетехника сумела прорвать осаду и деблокировать находящуюся в городе базу 137-й бригады вооруженных сил Сирии. В сообщении отмечается, что правительственные войска планируют наступление в сторону военного аэродрома Дейр-эз-Зора, который также блокирован террористами.

Сообщение о прорыве блокады подтвердил Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Лондоне.