В госдепе отрицают обыски и взлом российских дипломатических объектов

В госдепартаменте США отрицают проведение Федеральным бюро расследований (ФБР) обысков в дипломатической собственности России, сообщил ТАСС представитель госдепа.

По его словам, прозвучавшие со стороны российского правительства обвинения в том, что должностные лица США выламывали двери на этих объектах, а ФБР проводило там обыски, не соответствуют действительности.

Он добавил, что в выходные сотрудники посольства были приглашены на обход трех объектов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и в Вашингтоне вместе с представителями госдепартамента. Обход не совершался до тех пор, пока эти объекты считались «посольскими или консульскими зданиями», подчеркнул представитель госдепа.

В конце августа власти США потребовали прекращения деятельности генконсульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке ко 2 сентября. Госдепартамент США назвал это действием в духе паритета, которому так привержена российская сторона. В российском МИДе заявляли, что перед передачей зданий в них прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, госдепартамент называл эти действия обходом и опровергал присутствие агентов ФБР.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Москва оспорит в американском суде решение властей США о запрете на использование Россией генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Назвав действия Белого дома «действительно беспрецедентной вещью», Путин «как выпускник юрфака» охарактеризовал это решение как «явное нарушение имущественных прав российской стороны» и пообещал поручить МИДу обратиться в суд.