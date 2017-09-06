Губернатор Калифорнии прокомментировал закрытие генконсульства России в Сан-Франциско

Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун признал, что жителям штата будет сложнее получить российскую визу в Россию после закрытия генконсульства России в Сан-Франциско.

Он добавил, что «нам нужно найти какой-то выход из этого». На уточняющий вопрос о том, какой выход он видит, Браун сказал: «Я приехал сюда для того, чтобы получить какие-то предложения».

«Сейчас у меня нет ответа», - добавил он, выступая на Восточном экономическом форуме. Он подчеркнул, что «определенно не собирается сдаваться в вопросе посещения русскими Калифорнии или посещения американцами России».

Браун считает, что России и США необходимо сотрудничать: «Есть много разных маленьких ситуаций, которые могут быть болезненными, но я уверен, что нужно видеть картину в целом. Картина в целом такова: мир будет функционировать, только если Россия и США будут работать вместе, и Китай, Россия и США будут совместно работать с другими странами. Это моя цель: оставаться позитивным, минимизировать негатив».

«Иногда свет приходит вслед за тьмой. И мы приближаемся к периоду света. Мы преодолеем эту ненормальность (в отношениях России и США)», - добавил губернатор.

Отвечая на вопрос о том, как улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, Браун сказал: «Разговаривать». «Диалог лидеров, ученых, военных, ЦРУ и ФСБ, все должны разговаривать», - заключил он.

Завершил открытие ВЭФ Восточного форума губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун, сорвав аплодисменты. Он назвал приглашение его на форум «дипломатией снизу», отметив, что исторически Россия была в Калифорнии до Соединенных Штатов, имея в виду поселение форт Росс. Он говорил о важности парижского соглашения по климату, снижения выбросов, а также о том, что надо объединяться против мировых угроз - терроризма, климатических проблем и ядерной угрозы. Браун отметил важность инновационной экономики и подчеркнул, что инновационное развитие - это одна из целей кооперации стран.