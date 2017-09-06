Ученики подмосковной школы предупреждали директора об угрозе нападения

Одноклассники напавшего на учительницу в Ивантеевке старшеклассника предупреждали директора школы о готовящемся нападении, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было», - заявила Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребёнка при президенте России Анной Кузнецовой.

Ученик 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке нанес травмы учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадало четыре человека, из них трое детей. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.