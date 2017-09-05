Кузнецова: ЧП в школе в Ивантеевке можно было предотвратить

Инцидент со стрельбой в подмосковной школе можно было предупредить, если бы не игнорировались сообщения о проявлениях детской агрессии, заявила во вторник уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В данном случае — как и вчера, мы рассматривали в Краснодарском крае на совещании по результатам гибели подростка (здесь подозревается одноклассник как виновный в этой гибели, мы обсуждали причины) — и также было озвучено, что были сообщения о детской агрессии, но они вовремя не были приняты во внимание, не были приняты те меры, которые могли бы предотвратить эти тяжелые последствия», — заявила Кузнецова в эфире телеканала НТВ.

«Изучать все нюансы — как складывался весь пазл, как формировалась эта мотивация на такой из ряда вон выходящий поступок, и школа ли виновата, родители не услышали, не увидели вовремя, не оказались рядом, спровоцировали ли сверстники, или иные факторы послужили причиной этого поведения», — отметила детский омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Во вторник ученик 9 класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья. Нападавший задержан и доставлен в полицию. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье «хулиганство».