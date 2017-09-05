После нападения в школе Ивантеевки возбуждено дело о халатности

Следственный комитет России возбудило второе уголовное дело после стрельбы в Ивантеевской школе, сообщил прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев. «Уголовные дела возбуждены по статьям 213 (хулиганство) и 293 УК РФ (халатность)», - сказал он.

Ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве в связи с данным инцидентом. Дело передано в центральный аппарат СКР. Оценка действиям органов профилактики будет дана в ходе прокурорской проверки.

Учащийся городской школы № 1 опоздал на урок информатики, учительница сделала замечание внешнему виду ученика и вывела его из класса. «В это время стрелок выкрикивал угрозы, после этого раздались громкие хлопки, подросток начал взрывать взрывпакеты, дети выпрыгивали из окон кабинета, который расположен на втором этаже», - рассказал источник «Интерфакса». В результате две девочки и мальчик госпитализированы: «Все они получили переломы».