Удальцова вызвали на допрос как свидетеля по «болотному делу»

Предстоящий допрос оппозиционера Сергея Удальцова, который в августе вышел на свободу после 4,5 года в колонии, связан с уголовным делом о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 г., оппозиционер вызван в качестве свидетеля.

«Следственный комитет официально уведомил меня о том, что я вызван к следователю Габдулину на допрос в качестве свидетеля 8 сентября в 14.00», - сказал Удальцов в среду «Интерфаксу». Он отметил, что, исходя из номера уголовного дела, допрос будет касаться событий 2012 г. на Болотной площади.

Накануне официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что Удальцов вызван на допрос в СКР, но не уточнила, по какому делу и в каком статусе.

Месяцем ранее Удальцов освободился из колонии, где полностью отбыл срок наказания в виде 4,5 года заключения за организацию массовых беспорядков 6 мая 2012 г. на Болотной площади в Москве и подготовку организации массовых беспорядков в других регионах страны.