Главу Мосгоризбиркома раскритиковали за низкую осведомленность москвичей о муниципальных выборах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова раскритиковала главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова за недостаточную информированность москвичей о муниципальных выборах.

«У нас основная претензия к вам - жалобы поступают в связи с недостаточной информированностью москвичей [о муниципальных выборах]», - сказала Памфилова на заседании ЦИК. «Москвичи плохо знают о предстоящих выборах», - подчеркнула она.

Глава Мосгоризбиркома счел эту претензию справедливой. «Если говорить об информировании - да, наверное, недостаточно в больших объемах проводится на сегодняшний день информирование», - сказал он.

Комментируя готовность столицы к предстоящим 10 сентября муниципальным выборам, Горбунов отметил: «Полностью смонтировано видеонаблюдение, проверена расстановка всего технологического оборудования на каждом избирательном участке, будет намного проще и никаких замечаний хотя бы в этом плане не будет, сформирован общественный штаб, который возглавил уважаемый Михаил Юрьевич Барщевский, к которому большое доверие как к юристу».

По его словам, налажены контакты с организациями, которые будут осуществлять наблюдение. «Связи установлены, будет обмен информацией», - сказал Горбунов.