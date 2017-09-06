Участник июньской акции оппозиции в Москве приговорен к 2,5 года колонии

Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима за нападение на полицейского участника оппозиционной акции в центре Москвы 12 июня Расима Искакова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья).

Процесс по ходатайству стороны защиты проходил в особом порядке судопроизводства, так как Искаков признал свою вину в полном объеме. Обвинение просило наказание в виде трех лет колонии общего режима. Адвокат фигуранта Калой Ахильгов попросил не назначать его подзащитному наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Сам Искаков поддержал позицию адвоката, заявил, что полностью раскаивается в содеянном, и принес извинения присутствовавшим в зале потерпевшим сотрудникам правоохранительных органов. Последние, в свою очередь, извинения приняли, однако решение о назначении наказания подсудимому оставили на усмотрение суда.

Согласно приговору суд установил, что фигурант на несанкционированном городскими властями митинге на Тверской улице в столице оказал, осознавая общественную опасность своих действий, сопротивление сотрудникам полиции, обеспечивавшим общественную безопасность. В частности, он нанес неопасные для здоровья удары ногами в спины бойцу ОМОН и полицейскому. Формулировка об опасности для жизни потерпевших из квалификации обвинения по просьбе прокурора была исключена в ходе судебного следствия, так как никаких повреждений у них установлено не было.

Защитник фигуранта заявил «Интерфаксу», что обжалует приговор.

Искаков ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в той же акции 12 июня.