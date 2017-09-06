Суд отрицает арест имущества генерального продюсера «Седьмой студии» Малобродского

В Басманном суде Москвы опровергли заявление бывшего директора «Гоголь-центра» и генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексея Малобродского об аресте его имущества в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

«Басманным судом не накладывался арест на имущество Малобродского и членов его семьи. В рамках данного уголовного дела вообще не накладывался арест нашим судом на чье-либо имущество», - сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее Малобродский заявил об аресте его имущества и имущества его жены. «Судом арестовано мое имущество, а также имущество моей жены», - сказал Малобродский в Мосгорсуде. По словам его адвоката Ксении Карпинской, суд арестовал склад, принадлежащий Малобродскому и его жене, поскольку другого имущества у него нет.

По версии следствия, Алексей Малобродский в 2012 г. вступил в преступный сговор с бывшим гендиректором и экс-главбухом организации Юрием Итиным и Ниной Масляевой с целью похитить часть средств, выделенных компании на культурные проекты, одним из которых был спектакль «Сон в летнюю ночь», якобы в итоге непоставленный. Сумма ущерба, согласно следственным данным, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн руб.

Пресненский суд Москвы отправил Малобродского под стражу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц.