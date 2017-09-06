ВКС России за две недели уничтожили в Сирии 1200 боевиков

Самолеты ВКС России за последние две недели нанесли 2687 авиационных ударов по командным пунктам, лагерям и скоплениям боевиков и уничтожили 83 единицы бронетехники. Об этом сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

«За последние две недели российские самолеты совершили 1417 боевых вылетов. По командным пунктам, лагерям и скоплениям боевиков нанесено 2687 авиационных ударов. Уничтожены 83 единицы бронетехники, более двухсот автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями и более 1200 террористов», - заявил Суровикин.

Он уточнил, что авиация уничтожает в основном бронетехнику, включая танки, автомобильные колонны с боеприпасами и артиллерию на огневых позициях, сковывая тем самым действия террористов и не позволяя боевикам ИГ провести перегруппировку сил.

Он уточнил, что ВКС нанесли 329 ударов по ИГ в районе Акербата и уничтожили 27 единиц бронетехники и 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением.

Командующий российской группировкой войск в Сирии добавил, что боевики в районе Акербата использовали беспрецедентное количество террористов-смертников и «джихадмобилей».

Суровикин рассказал, что подразделениями четвертой танковой дивизии завершен разгром основных сил ИГ в районе города Акербат. Таким образом, по словам генерал-полковника, террористам перекрыты оставшиеся пути для перегруппировок бандгрупп, доставки им боеприпасов и материальных средств. «При взятии этой цитадели игиловцы применяли беспрецедентное количество террористов-смертников. Ежедневно уничтожалось от 15 до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по четыре-пять "джихадмобилей". Все подступы к городу были усыпаны минами», - сказал Суровикин.