Минобороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» по объектам ИГ в Сирии

Минобороны России в официальном аккаунте YouTube опубликовало видеозапись пуска ракет «Калибр» по боевикам запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии из акватории Средиземного моря.

В ведомстве сообщили, что фрегат «Адмирал Эссен» нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в районе сирийского Дейр-Эз-Зора.

Министерство отчиталось об уничтожении пунктов управления и узла связи, складов с вооружением и боеприпасами, а также завода по ремонту бронетехники террористов и крупного скопления боевиков.