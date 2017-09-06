Два участника хакерской группы «Шалтай-Болтай» приговорены к трем годам заключения

Два участника хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков и Александр Филинов приговорены Мосгорсудом к трем годам колонии общего режима, передает ТАСС.

Суд признал их виновными в незаконном доступе к компьютерной информации.

Наказание фигурантам будет зачтено с 6 сентября 2016 г., сообщает «Интерфакс». Кроме того, у Филинова суд конфисковал в доход государства 70 000 евро, которые были найдены у него дома.

Прокуратура просила признать их виновными и назначить Теплякову наказание в виде трех лет колонии-поселения, а Филинову - в виде двух с половиной лет колонии-поселения.

По данным правоохранительных органов, «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и перепродаже полученных данных. Потерпевшими по делу официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.