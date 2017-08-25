Тимакова прокомментировала информацию о фальсификациях «Шалтая-Болтая»

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова прокомментировала информацию о признании лидером группировки «Шалтай-Болтай» Владимиром Аникеевым того, что он частично фальсифицировал взломанную переписку чиновников. Тимакова заявила, что следствие пока не информировало ее о материалах дела и у нее нет подтверждения этой информации.

«Но если это действительно так — это несколько меняет ситуацию. Одно дело — вскрывать для шантажа и продажи, другое — сознательно вносить изменения. Значит, это делалось с целью меня дискредитировать. Надеюсь, следствие задаст все необходимые вопросы - кто являлся заказчиком и почему у него была цель меня дискредитировать», — сказала Тимакова РБК.

Также, по словам пресс-секретаря премьер-министра, у нее нет сомнений, что якобы «вскрытая» почта ее мужа Александра Будберга — «фальшивка от начала до конца». «У него никогда не было такого электронного ящика, поэтому это фальшивка от первой до последней буквы», — подчеркнула Тимакова.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Аникеев признался в частичной фальсификации взломанных переписок госслужащих. По его словам, изменения вносились в переписки, якобы принадлежащие Наталье Тимаковой, помощнику президента Андрею Белоусову, телеведущему Дмитрию Киселеву и др.