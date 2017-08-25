РБК: лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников

Лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев признал, что частично фальсифицировал взломанную переписку госслужащих, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и адвоката Хазрета Бижоева. Изменения вносились в переписки, якобы принадлежащие помощнику президента Андрею Белоусову, руководителю дирекции Сбербанка Евгению Кислякову, пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой, телеведущему Дмитрию Киселеву и замначальника управления внутренней политики президента Тимуру Прокопенко.

То, что хакеры «видоизменяли» переписку, упоминается в обвинительном заключении в отношении членов группы — Александра Филинова и Константина Теплякова, уточнил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела. Оба члена группировки частично признали вину.

На допросах Аникеев признал, что изменения, «искажающие содержимое информации», вносил либо он сам, либо другой участник группировки Александр Глазастиков, который скрывается в Эстонии, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. Фальсификации, по его словам, хакер объяснил желанием «привлечь дополнительное внимание» к «Шалтаю-Болтаю» и «искусственно завысить цену» (часть взломанной переписки публиковалась для продажи на сайте «Международной биржи секретной информации»). Какие конкретно вносились изменения, хакер на допросах вспомнить не смог.

Теперь ФСБ намерено опросить тех, кто выкупал информацию у хакеров. Имена ряда людей, выкупавших переписку, известны следственной группе, подчеркнул один из источников РБК.

Участникам группы «Шалтай-Болтай» вменяется преступление по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Взломанную переписку хакеры частично размещали в своем блоге и выставляли на продажу. Задержания по делу «Шалтая-Болтая» начались в октябре 2016 г. Изначально в нем было четверо фигурантов, позже «Интерфакс» и «Росбалт» сообщили о еще двух обвиняемых.