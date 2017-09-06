Власти Кузбасса наградили сотрудников больницы, где лечился Тулеев

Сотрудники Центральной клинической больницы с поликлиникой управления делами президента России награждены медалями Кемеровской области. После операции в Германии 73-летний губернатор Аман Тулеев проходил курс реабилитации именно в этой московской больнице.

Главный врач больницы Николай Витько награжден орденом Почета Кузбасса «за большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», говорится в постановлении. Эта награда представляет собой звезду, выполненную из серебра, вручается она вместе с денежной премией.

Два инструктора по лечебной физкультуре клинической больницы за «безупречное выполнение служебных обязанностей и активную гражданскую позицию» отмечены медалью «За честь и мужество». Помимо них медалью «За веру и добро» наградили еще 20 человек, в их числе - заместитель главного врача по медицинской части, массажисты, врач эндоскопического отделения, врач-психотерапевт, завкафедрой неврологии и другие. Обе медали выполнены из серебра 925-й пробы, вес - около 30 г.

Постановление о награждении подписал и. о. губернатора Владимир Чернов.