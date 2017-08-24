Путин напомнил шахтерам о заслугах Тулеева

«Хочу отметить заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», – сказал президент Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин отметил «огромный личный вклад» в развитие угольной отрасли губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который на этой неделе, 22 августа, вернулся к исполнению обязанностей после сложной операции. Президент вспомнил о Тулееве на торжественном вечере в честь Дня шахтера, празднование состоялось в четверг вечером в Государственном Кремлевском дворце, сообщил сайт Кремля.

Достижения, которые демонстрирует угольная отрасль – «результат напряженной, ответственной, если не героической работы тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, результата поддержки правительства, руководителей регионов, где идет основная добыча угля», заявил Путин, выступая перед шахтерами. «И здесь, безусловно, хочу отметить заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», – добавил президент.

Тулеев оказался единственным, чьи заслуги перед отраслью Путин отметил персонально. Ранее на этой неделе Тулеев вернулся к исполнению обязанностей губернатора, несмотря на то что еще не завершил период реабилитации после сложной операции на позвоночнике и передвигается в инвалидной коляске. Губернатор отсутствовал на работе со второй половины мая, после появления сообщений об операции, которую он перенес, появились слухи о возможной скорой отставке по состоянию здоровья. За два дня до возвращения Тулеева к работе, 20 августа, эти слухи опроверг первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Кириенко сказал, что смены Тулеева не предполагается: «Все нормально. У него была тяжелая операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это один из авторитетных российских губернаторов», – передал слова представителя Кремля ТАСС.

Тулеев на первом после возвращения совещании раскритиковал поведение в свое отсутствие подчиненных – начальника департамента внутренней политики Нины Лопатиной, руководителя аппарата администрации региона Алексея Зеленина и главы совета народных депутатов региона Алексея Синицына, обвинив их в «подлости». «К сожалению, много врагов. За этот период чего я только не начитался. Плюс молодцы помощники, они от меня скрывали очень многое. Но я очень обижен на Синицына, прям не скрываю, по-подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что это не так, я этого не заслужил. Ну, выступи, скажи. В том же интернете скажи. Идут слухи, живой, неживой. Так нельзя относиться, тем более к первому руководителю. Ко мне в Москве как к своему отнеслись», – заявил губернатор.

По подсчетам Путина, в прошлом году в угольную отрасль вложено больше 73 млрд руб., план этого года – 90 млрд руб. Строительство крупных портов в Усть-Луге, Ванино и Мурманске позволит России «совершить настоящий прорыв на мировой угольный рынок», прогнозирует Путин. «Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего государства», – отметил глава государства.