Браудер запретил своим адвокатам участвовать в судебном разбирательстве в России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер отозвал своих адвокатов от участия в судебном разбирательстве по обвинению в преднамеренном банкротстве в России.

«Браудер отказался от личного участия в данном судебном разбирательстве, а также отказался от участия в нем своих адвокатов. Насколько мне известно, сейчас его в суде представляет адвокат бесплатный - адвокат по назначению», - сообщил «Интерфаксу» адвокат Браудера Александр Антипов. По его словам, аналогичное решение принял и второй фигурант дела, партнер Браудера Иван Черкасов.

В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело Браудера и Черкасова, обвиняемых в трех эпизодах преднамеренного банкротства. Процесс проходит в заочной форме, так как подсудимые находятся в Великобритании и не намерены приезжать в Россию.