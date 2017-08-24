Генпрокуратура: запрос в Интерпол о розыске Браудера был направлен в июне

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что направляли повторный запрос об объявлении в розыск Интерполом Уильяма Браудера. Запрос был направлен еще в июне 2017 г.

«Генеральный секретариат Интерпола, признав, что запрос направлен российской стороной в связи с преследованием Браудера за совершение общеуголовных преступлений, тем не менее отказал в его розыске, сославшись на свое прежнее решение. Не согласившись с такой правовой позицией, Генпрокуратура России направила в Интерпол свои возражения, настаивая на объявлении Браудера в международный розыск», - пояснили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что повторный запрос в Интерпол направлялся в связи с привлечением Браудера к уголовной ответственности по новому обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 (организация уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.1 (организация неисполнения в личных интересах обязанностей налогового агента), ч. 3 ст. 33 ст. 196 (организация совершения преднамеренного банкротства) УК РФ.

В феврале 2017 г. полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 3 млрд руб. Как считает следствие, обвиняемые не перечисляли налоги с нескольких различных ООО, в дальнейшем преднамеренно их банкротя. Данные действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 г., потерпевшими по делу являются три отделения Управления ФНС по Москве. 18 февраля Тверской суд Москвы по ходатайству следователя санкционировал заочный арест Браудера и Черкасова.

11 июля 2013 г. Браудер был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - на 522 млн руб. - и осужден к девяти годам лишения свободы и на два года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью (в этом же деле фигурировал и аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в сизо).