Telegraph: Россия направила в Интерпол новый запрос об аресте Браудера

Россия направила в Интерпол новый запрос об «аресте и экстрадиции» основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении издания.

В России Браудер и его бизнес-партнер Иван Черкасов обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов, ущерб от их действий оценивается в 3,5 млрд руб. В феврале 2017 г. суд принял решение заочно арестовать обоих фигурантов дела. Браудера также обвиняют в банкротстве компании «Дальняя степь» и выводе за рубеж акций компании «Газпром».

Российская сторона уже направляла подобные запросы в Интерпол, но три раза получала отказ, напоминает РБК.