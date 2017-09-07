Госдеп опроверг заявления МИДа об обысках в генконсульстве в Сан-Франциско

В Госдепартаменте США назвали ложными заявления российского МИДа о проведении обысков и причинении повреждений консульству России в Сан-Франциско. «Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными», — сказал представитель Госдепа.

Ранее МИД опубликовал в Facebook видео, на котором представители американских силовых структур ведут «неизвестные работы» на крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско. В подписи к ролику отмечается, что американские силовики «хозяйничают без разрешения», «уродуют дорогой паркет» и ведут себя как рейдеры.

«На этой неделе мы привезли внешних контрактных работников, чтобы построить перегородку между офисным пространством и жилой территорией здания и обеспечить сохранность офисов и подсобных помещений на крыше консульства», — пояснили в Госдепе. В ведомстве добавили, что заранее проинформировали российское правительство о необходимости этих строительных работ.