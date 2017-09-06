МИД показал видео «беспредела» американских силовиков в генконсульстве России

Министерство иностранных дел России опубликовало в Facebook видео, на котором представители американских силовых структур ведут «неизвестные работы» на крыше здания российского генконсульства в Сан-Франциско.

В подписи к ролику отмечается, что американские силовики «хозяйничают без разрешения», «уродуют дорогой паркет» и ведут себя как рейдеры. Кто эти люди - неизвестно, подчеркивают в ведомстве.

«Помню кто-то писал посты, возмущаясь использованием дипломатами слова "беспредел". Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистеры Смиты" в генеральном консульстве России в Сан-Франциско», — прокомментировала ролик на странице в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Между тем в госдепартаменте США в среду отрицали проведение обысков в дипломатической собственности России. Представитель госдепа заявил ТАСС, что прозвучавшие со стороны российского правительства обвинения в том, что должностные лица США выламывали двери на этих объектах, а ФБР проводило там обыски, не соответствуют действительности.

В конце августа власти США потребовали прекращения деятельности генконсульства России в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и отделения торгпредства в Нью-Йорке ко 2 сентября. Госдепартамент США назвал это действием в духе паритета, которому так привержена российская сторона. В российском МИДе заявляли, что перед передачей зданий в них прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, госдепартамент называл эти действия обходом и опровергал присутствие агентов ФБР.