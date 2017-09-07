Кисляк заявил о множестве вариантов ответа России на закрытие дипобъектов в США

Бывший посол России в США Сергей Кисляк считает, что Москва должна тщательно рассмотреть все варианты ответа на закрытие генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. «Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и примем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много», – сказал Кисляк в интервью газете «Известия».

По его мнению, закрытие этих объектов – это удар не столько по дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан. «Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства. Это, безусловно, крайне важный момент. Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав», – сказал Кисляк.

Он отметил, что шаги, которые принимают США, «вызывают большую озабоченность психологическим состоянием страны, зацикленностью политического класса на антироссийской линии».