Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаудара по позициям военных

В ночь на четверг израильские военные самолеты нанесли удар по позициям военных в западной части Сирии, жертвами авиаудара стали двое солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийских военных.

В сирийской армии заявили, что удар был нанесен в районе города Масиаф, недалеко от побережья Средиземного моря.

Сирия предупредила Израиль об «опасных последствиях таких враждебных действий, нарушающих безопасность и стабильность в регионе».

Израильская сторона не комментирует ситуацию.