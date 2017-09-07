Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаудара по позициям военных
В ночь на четверг израильские военные самолеты нанесли удар по позициям военных в западной части Сирии, жертвами авиаудара стали двое солдат. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийских военных.
В сирийской армии заявили, что удар был нанесен в районе города Масиаф, недалеко от побережья Средиземного моря.
Сирия предупредила Израиль об «опасных последствиях таких враждебных действий, нарушающих безопасность и стабильность в регионе».
Израильская сторона не комментирует ситуацию.