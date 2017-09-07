Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Улюкаева на деньгах из машины

Адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн, сообщил, что на деньгах, изъятых из машины, нет отпечатков пальцев его подзащитного.

«Его отпечатки есть только на портфеле, в котором нашли деньги», — сказала адвокат Дариджан Квеидзе.

Сегодня в Москворецком суде допросили Илью Макарова, водителя экс-министра. Он показал, что Улюкаев сам положил портфель в машину, выйдя из офиса «Роснефти».